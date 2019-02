Sportartikelenmaker Puma verhoogt omzet

De omzet nam vorig jaar met ruim 12 procent tot meer dan 4,6 miljard euro. Exclusief wisselkoersen was een groei van bijna 17 procent te zien. In Azië nam de gerapporteerde omzet met meer dan 24 procent toe, dankzij sterke groei in China en Zuid-Korea. In Noord- en Zuid-Amerika was een omzetstijging van bijna 17 procent op te merken. In West-Europa gingen de zaken vooral goed in Frankrijk, Spanje en Groot-Brittannië.

De nettowinst sprong vorig jaar met 38 procent omhoog tot meer dan 187 miljoen euro. Topman Bjørn Gulden zei erg tevreden te zijn met de gang van zaken in 2018 en stelt dat het merk en het bedrijf de goede kant opgaan. Voor dit jaar rekent Puma op verdere omzet- en winstgroei.