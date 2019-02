Topman Vastned: kieskeurig met huurders

De Groot stelt dat als bedrijven niet blijven investeren in hun winkels het dan slecht met ze afloopt. Vastned is momenteel verder op zoek naar een nieuwe huurder voor een groot pand in Parijs aan Rue de Rivoli. Volgens De Groot wordt al met verschillende retailers gesproken.

Vastned kwam woensdag nabeurs met cijfers. Het bedrijf meldde daarin dat de transformatie van de onderneming vrijwel is afgerond, met een sterke focus op winkelvastgoed op toplocaties in grotere Europese steden. Deze zijn nu goed voor 82 procent van de portefeuille. In de afgelopen jaren stootte Vastned veel bezittingen af terwijl werd geïnvesteerd in A-locaties.

Grootste koersdaling sinds 2012

Mede vanwege de verkleinde portefeuille en de leegstand van het pand in Parijs denkt Vastned dat het direct resultaat per aandeel dit jaar lager zal uitvallen dan vorig jaar. Op de Amsterdamse beurs werd dit negatief ontvangen want de koers van Vastned ging donderdag tot wel 9 procent onderuit, de grootste koersdaling sinds mei 2012.

De Groot vindt het vreemd dat beleggers niet sterker naar de onderscheidende kwaliteiten van Vastned kijken. ,,Als aandeelhouder van Vastned voel ik me heel comfortabel met het aandeel gezien de kwaliteit van de portefeuille en ons team.''