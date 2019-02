Ondernemingsraad KLM: naar rechter om Elbers

Dat zegt voorzitter Jan Willem van Dijk bij de manifestatie van het KLM-personeel donderdag bij het hoofdkantoor van de luchtvaartmaatschappij in Amstelveen. Het personeel demonstreert om de herbenoeming van president-directeur Pieter Ebers te ondersteunen. Topman Benjamin Smith van moederconcern Air France KLM wil van Elbers af, terwijl KLM de luchtvaartcombinatie financieel drijvende houdt. Er zijn 25.196 handtekeningen opgehaald, die worden uitgereikt aan voorzitter Hans Smits van de raad van commissarissen (rvc) van KLM.

’Bizarre discussie’

„De or zal alleen een onconditionele herbenoeming van Pieter Elbers accepteren. Indien de uitkomst van de huidige, bizarre discussie iets anders zou zijn dan dat, dan zullen wij alles wat ons ten dienste staat, juridisch en anderszins, aanwenden om dat tegen te gaan”, zegt Van Dijk.

De machtsstrijd rond de KLM-baas culmineert voorlopig komende dinsdag, als het bestuur van het moederconcern de herbenoeming bespreekt. De or heeft al een positief advies gegeven over de herbenoeming van Elbers. Mocht er ineens een andere kandidaat worden voorgedragen bij de aandeelhoudersvergadering, dan stapt de or naar de rechter. Ook het kabinet steunt de herbenoeming van Elbers, die is voorgedragen door de rvc.

Transavia

Er zijn afspraken gemaakt over de zelfstandige bedrijfsvoering van KLM, dito kasbeheer en de zeggenschap over Transavia. Een coup van Smith bij KLM zou ingaan tegen deze afspraken. „Er staat veel op het spel. Afgelopen week is duidelijk geworden dat ook de zelfstandigheid van KLM in het gedrang komt als Elbers weg moet”, zegt initiatiefnemer van de personeelspetitie Frank donderdag.

De or deelt ook een sneer uit naar de vliegervakbond VNV, die woensdag achter de rug van KLM om een geheime bespreking had met de Franse ceo. Dit is een schoffering richting de KLM-directie, die het formele aanspreekpunt is van de vakbond.

Passanten

„Er is een vakbond die zegt dat ceo’s passanten zijn. Onze Pieter is geen passant. Hij werkt al sinds 1992 voor KLM. De Franse eindbazen zijn passanten, ik heb er al drie langs zien komen in zes jaar tijd. Wij kunnen de rampzalige restanten van hun mislukte beleid opruimen en betalen.”

De or-voorman stelde wederom dat bij Air France de tering naar de nering gezet moet worden. De in september aangetreden Smith speelde tot nu toe Sinterklaas bij Air France, waar hij loonsverhogingen uitdeelde van 5% tot 8%.

„Een Engels gezegde luidt: what is not broken, doesn’t have to be fixed. Hier bij KLM hoeft er niets gefixt te worden, daar hebben Pieter Elbers en jullie de afgelopen jaren wel voor gezorgd. En laat Ben Smith dan de zaak in Frankrijk maar uit het slop trekken”, zegt Van Dijk, die vreest dat bij KLM gesneden zal worden om de loonsverhogingen bij Air France te compenseren.