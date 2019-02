Gemalto stabiel aan vooravond overname

„Onze resultaten over het afgelopen jaar zijn in lijn met de verwachtingen en de ramingen die we tijdens de kwartaalberichten naar buiten hebben gebracht”, zei ceo Philippe Vallée in een toelichting. „We hebben laten zien dat we erin zijn geslaagd om de winstgevendheid te vergroten.

Bij de segmenten Identity, IoT en Cybersecurity deed het bedrijf goede zaken. Gemalto zette een operationele winst in de boeken van €332 miljoen, tegen €310 miljoen een jaar eerder. Netto groeide het resultaat met 20% naar €212,4 miljoen. De opbrengsten bleven nagenoeg gelijk op ruim €2,9 miljard.

Tweedeling

„We hebben onze activiteiten verdeeld in twee segmenten waarvan er een is gericht op groei. Die markten groeien aardig, en daar groeien wij ook aardig met dubbelcijferige percentages”, zegt Vallée.

De resultaten op het gebied van encryptie vielen iets tegen, ondanks de introductie van de strenge Europese privacyregels, zegt Vallée. „Wij denken dat daar nog veel in het vat zit. Veel bedrijven zijn nog bezig met het ontwerpen van hun privacy-aanpak.”

Gemalto voert de investeringen op voor de e-sim, de vervanger van de losse simkaart, een vaste chip in de telefoon. De vruchten daarvan zullen hoogstwaarschijnlijk onder de paraplu van Thales worden geraapt, dat eind 2017 een overnamedeal met Gemalto sloot. Beide partijen verwachten nog dit kwartaal de deal af te ronden, na toestemming die nog moet komen van één Amerikaanse en twee Russische marktautoriteiten. Daarmee zal Gemalto dus als alles goed gaat, binnen een week of zes van de beurs verdwijnen.