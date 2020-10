’Zweden willen Tata IJmuiden kopen’

De Zweden zouden met hun interesse in ’IJmuiden’ afvallen als potentiële koper voor Thyssen, waardoor er voor dat bedrijf nog maar één potentiële koper overblijft. Tata, het voormalige Hoogovens, ligt al enige tijd overhoop met de Britse zusterorganisatie, vanwege uiteenlopende prestaties.

Bijstorten

De Britse divisie staat het water aan de lippen, waardoor het bij de regering van Boris Johnson aanklopte voor een half miljard pond aan staatssteun. Maar die wil dat het moederbedrijf in India geld bijstort, die dat op haar beurt weigert. In Nederland verdwijnen er overigens ook 850 banen, iets dat voor stakingen en arbeidsonrust heeft gezorgd in de afgelopen maanden. De Europese staalproducenten hebben het moeilijk, vanwege de snoeiharde Chinese concurrentie. Liefst 61% van alle wereldwijd geproduceerde staal komt uit de volksrepubliek, gemaakt tegen flinterdunne marges. Tata Steel IJmuiden reageerde zondag niet op een verzoek om commentaar.