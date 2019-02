Winkelverkopen VS fors onderuit

Het is de sterkste daling van de Amerikaanse winkelverkopen in negen jaar. In vrijwel alle sectoren nam de verkoop af, waaronder bij webwinkels. Economen gingen gemiddeld genomen uit van een stijging van 0,1 procent. In november gingen de Amerikaanse winkelverkopen met een bijgestelde 0,1 procent omhoog. Eerder werd voor die maand een toename met 0,2 procent gemeld.

Exclusief auto's en brandstof was sprake van een verkoopdaling met 1,4 procent. Hier was een maand eerder nog een plus met 0,5 procent te zien.

De tegenvallende cijfers kunnen duiden op een afzwakking van de Amerikaanse economie aan het einde van 2018 en minder sterke consumentenbestedingen. De consumentenuitgaven zijn goed voor circa 70 procent van de Amerikaanse economie.