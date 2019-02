Bitcoin-hater JPMorgan begint eigen crypto

Volgens bronnen bij de bank tegenover de zakenzender CNBC is het concern vergevorderd. De munt is in eigen beheer ontwikkeld, zoals veel banken experimenteren met de cryptomunten. Ze hebben vooral interesse in de blockchain, het digitale grootboek waarop alle transacties worden vastgelegd. Ook De Nederlandsche Bank experimenteert met een munt en blockchain.

