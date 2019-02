Bitcoin-hater JPMorgan start eigen crypto

Dat blijkt uit een interne presentatie. JPMorgan is de eerste grote zakenbank die de stap neemt.

De munt is in eigen beheer ontwikkeld, zoals veel banken experimenteren met de cryptomunten.

JPMorgan wil de munt gebruiken om bedrijfsbetalingen naar klanten en collega-instellingen te verrichten. „De eerste test is een succes gebleken”, meldt het.

Met het kantorennetwerk van de zakenbank, met 256.000 werknemers, $111 miljard omzet en een beurswaarde van $342 miljard zou de cryptomunt direct een snelle introductie kunnen krijgen.

Banken hebben tot nu toe niets met cryptomunten, maar hebben wel veel interesse in de blockchain, het digitale grootboek waarop alle transacties worden vastgelegd.

Experiment

Ook De Nederlandsche Bank (DNB)experimenteert met de blockchain. Dat systeem, dat door miljoenen computergebruikers ter wereld in de lucht wordt gehouden, biedt meer transparantie voor gebruikers.

Binnen de bank heeft Umar Farooq, JPMorgans hoofd van technologische en blockchain-ontwikkeling, de touwtjes in handen.

JP Morgan ontwikkelde eerder het Interbank Information Network, draaiend op de blockchain van ethereum, waarbij wereldwijd 157 banken zijn aangesloten. De JPM Coin is juist bedoeld om financiële waarde en niet informatie te verplaatsen.

De cryptomunten zijn tien jaar geleden opgezet als alternatief voor het bestaande betalingsverkeer dat te traag, niet transparant en te duur zou zijn. Als vervanging van het euro- of dollarsysteem is bitcoin tot nu in gebreke gebleven.

