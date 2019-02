'Optimisme voorbij op Wall Street'

Geheel tegen de verwachting in zakten de detailhandelsverkopen in deember met 1,2 procent. Sinds 2009 lieten deze niet meer zo’n sterke krimp zien.

De Chinese vicepremier Liu He en de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer ronden inmiddels de eerste dag van de onderhandelingen op hoog niveau af in Peking. Een heikele kwestie blijft de wens van de Verenigde Staten dat China de subsidies aan Chinese bedrijven schrapt. De Chinezen willen transparanter zijn over hun subsidies maar weigeren vooralsnog om verder dan dat te gaan.

Trump houdt de financiële markten in spanning. Hij moet voor vrijdag besluiten of hij zijn handtekening onder het akkoord over de financiering van de Amerikaanse overheid gaat zetten. Volgens de perssecretaris van het Witte Huis is Trump ,,niet helemaal tevreden'' met de deal, maar wacht hij met zijn beslissing totdat alle details op papier staan.

Coca-Cola

De Amerikaanse producent van netwerkapparatuur Cisco Systems opende de boeken. Het bedrijf boekte een stevige omzetgroei en kondigde een hoger dividend en een aandeleninkoopprogramma aan. De verzekeraar American International Group (AIG) hield voor het tweede kwartaal op rij een verlies onder de streep.

Coca-Cola wist in het afgelopen jaar vier keer meer winst te behalen vergeleken met een jaar eerder. De frisdrankreus sleet zijn drankjes voor hogere prijzen en profiteerde van de populariteit van suikervrije frisdrank. Het Canadese Bombardier rapporteerde een hoger nettoresultaat maar de opbrengsten waren slechter dan de marktverwachtingen. Ook de in New York genoteerde voetbalclub Manchester United kwam met cijfers.

China

Op macro-economisch vlak vielen de Chinese handelscijfers uit hoger dan verwacht. De Chinese export nam fors toe in de afgelopen maand, tegen een krimp in december. Marktpartijen reageren verder op cijfers over winkelverkopen, producentenprijzen en uitkeringsaanvragen in de VS.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag 0,5 procent hoger op 25.543,27 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 2753,03 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,1 procent tot 7420,37 punten.