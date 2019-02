PostNL test bezorging voor Jumbo in Groningen

Ook de Rijksuniversiteit Groningen is betrokken bij de proef. Onderzoekers van de universiteit kijken onder meer naar de milieueffecten, de kwaliteit van de logistiek en de klantbeleving.

Tijdens de proef brengen bepaalde bezorgers van PostNL alleen maar boodschappen van Jumbo rond. Als de proef succesvol is, zou het kunnen dat PostNL in de toekomst ook pakketten van andere opdrachtgevers in hetzelfde busje rond gaat brengen. Het postbedrijf bezorgt al voor verschillende maaltijdboxaanbieders, leveranciers van sportvoeding en supermarkten. Het is wel voor het eerst dat PostNL voor Jumbo bezorgt.