Euronext voert omzet en winstmarge op

De omzet van Euronext kwam vorig jaar uit op 615 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 532,3 miljoen euro. De brutowinstmarge ging omhoog tot 57,6 procent, onder meer doordat de verschillende beurzen gebruik gingen maken van het nieuwe Optiq-handelsplatform, wat veel in de kosten scheelt.

De nettowinst kwam uit op 216 miljoen euro. In het voorgaande jaar was dat 241,3 miljoen euro, maar toen profiteerde Euronext van de verkoop van aandelen in LCH en een eenmalige belastingbate.

Doelen

Euronext stelt de meeste doelen van zijn Agility for Growth-strategie al te hebben behaald. Halverwege dit jaar komt de beursuitbater daarom met nieuwe strategische doelstellingen. Voor 2019 spreekt Euronext alleen een verwachting uit voor de operationele kosten. Die nemen dit jaar met een laag enkelcijferig percentage toe. Ook maakt Euronext, waar de beurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon en Ierland onder vallen, voortaan alleen nog cijfers voor de hele groep bekend en niet meer voor de afzonderlijke beurzen.

Euronext is momenteel in een biedingsstrijd verwikkeld met Nasdaq om Oslo Børs over te nemen. De Noren hebben een voorkeur voor Nasdaq aangegeven, maar Euronext heeft meer dan de helft van de aandeelhouders achter zich. De beursuitbater verhoogde bovendien onlangs het bod op zijn Noorse branchegenoot.

Oslo Børs

Euronext-topman Stéphane Boujnah noemde de situatie rond Oslo Børs, waar de directie zich verzet tegen het door een groep aandeelhouders gezochte overnamebod, ,,niet optimaal''. ,,We blijven bereid om met de directie te praten'', zo zei hij. Ook met de aandeelhouders die zich nog niet achter het bod van Euronext schaarden wil Boujnah in gesprek. ,,Euronext hoeft niet heel Oslo Børs te bezitten'', herhaalde de topman.

Het bod van Euronext loopt op 11 maart af, maar kan nog verlengd worden. Als alles meezit zou de overname al aan het einde van het tweede kwartaal kunnen worden afgerond.