Boeren halen doelstelling mestbeleid

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdagochtend heeft gepubliceerd. De fosfaatproductie in dierlijke mest is afgelopen jaar met 12 miljoen kilo gedaald tot 160,7 miljoen kilo. Dat is ruimschoots onder de 172,9 kilo fosfaat die de Nederlandse boeren mogen uitstoten. De stikstofafscheiding is ook iets gedaald, maar ligt met 506,1 miljoen kilo nog wel een fractie boven de maximaal toegestane hoeveelheid.

De melkveesector is de grootste fosfaatproducent. De daling is dan ook niet zonder slag of stoot gegaan. De veestapel kromp tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018 fors. De boeren hielden 190.000 melkkoeien minder. Dat is een daling van 11%. Het aantal jongvee daalden zelfs met ruim 300.000, ofwel een kwart van het totaal.

Meer melk

„Melkveehouders hadden het geluk dat de melkprijs relatief hoog was en de gemiddelde melkproductie per koe steeg, omdat een boer als eerste de koeien verkoopt die minder melk geven”, zegt Wil Meulenbroek, voorzitter van LTO Melkveehouderij. „Dat compenseert het verkleinen van de veestapel enigszins, maar er zijn melkveehouders die wel in financiële problemen komen. Die hebben veel geïnvesteerd in nieuwe stallen en mogen dan ineens minder koeien houden.”

Drie jaar geleden gaf een koe gemiddeld 8300 kilo melk. In 2018 was dat 8850 kilo.

Kippen en varkens

In 2017 werd het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderij van kracht, waarbij nitraatrichtlijnen werden afgesproken. Dit samen met de fosfatenrechtenstelsel waarin de toegestane fosfaatproductie is geregeld, heeft ervoor gezorgd dat de veestapel fors kromp. Melkveebedrijven waren verplicht om melkkoeien en jonge koeien af te voeren. Van de 16.000 melkveebedrijven, hebben 600 boeren aangegeven te willen stoppen.

In de varkenssector en de vleespluimvee is de fosfaatproductie iets gedaald. Bij legkippen steeg dat 3%.