Omzetgroei voor Nedap

De marktgroep Retail liet volgens de onderneming dan ook een significante daling van de opbrengsten zien, doordat het minder conventionele antiwinkeldiefstalsystemen verkoopt. De marktgroepen Healthcare en Livestock Management boekten een robuuste omzetgroei. De omzet van de marktgroepen Identification Systems en Security Management liet een bescheiden groei zien terwijl de omzet van de marktgroepen Light Controls en Staffing Solutions beperkt daalde.

Nedap zette over 2018 uiteindelijk voor 191,4 miljoen euro aan opbrengsten in de boeken. Dat is 5 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat, exclusief eenmalige posten, dikte met 22 procent aan tot 19,3 miljoen euro. Onder de streep resteerde een winst van 17,1 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 28 miljoen euro, maar toen telden de beëindigde bedrijfsactiviteiten van Nsecure, van 19,1 miljoen euro, nog mee.

Vertrek financieel topman

De Nederlandsche Apparatenfabriek, zoals Nedap voluit heet, stelt een dividend voor van 2,50 euro per aandeel, gelijk aan 2017. De onderneming verwacht dit jaar een stijging van de omzet ten opzichte van 2018, met een toenemende operationele marge.

In een afzonderlijke verklaring maakte Nedap ook bekend dat financieel topman Eric Urff bijde onderneming vertrekt. Hij werkte bijna vijf jaar bij Nedap en wil ,,een nieuwe stap in zijn carrière maken''. Hij blijft tot het eind van het jaar bij Nedap, dat op zoek gaat naar een opvolger, werken.