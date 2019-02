Lagere prijzen zitten Acomo dwars

Acomo zette een winst in de boeken van 31,1 miljoen euro. Dat is 4 procent minder dan een jaar eerder. De opbrengsten namen ook af, met 1,3 procent tot 700,2 miljoen euro. Voor een aantal specerijen bereikten de marktprijzen het laagste niveau in de afgelopen negen jaar. Ook bij geraspte kokos werd een scherpe prijsdaling genoteerd.

De prijzen van een aantal van de voornaamste categorieën in noten daalden gedurende het jaar, maar stabiliseerden zich volgens Acomo enigszins tegen het eind van het jaar. De prijzen voor eetbare zaden daarentegen stegen in de tweede helft van het jaar, met name voor maanzaad. De prijzen van thee vertoonden uiteenlopende trends in de verschillende oorsprongslanden. In Kenia waren ze ongebruikelijk laag als gevolg van recordoogsten, terwijl Sri Lanka tegelijkertijd hoge prijzen noteerde als gevolg van onzekerheden in de markt.

Acomo stelt een dividend voor van 1 euro per aandeel. Dat was een jaar eerder nog een beloning aan de aandeelhouders van 1,10 euro per aandeel. Het bedrijf geeft geen prognose voor het huidige jaar.