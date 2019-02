’Betalen aan zender raakt achterhaald’

VodafoneZiggo is tweeënhalf jaar na de fusie klaar voor een nieuwe fase in de strijd met zijn grote concurrenten op de Nederlandse markt. Die voert topman Jeroen Hoencamp niet alleen op de snelheid van het internetverkeer. Ⓒ Rene Bouwman

VodafoneZiggo is tweeënhalf jaar na de fusie klaar voor een nieuwe fase in de strijd met zijn grote concurrenten op de Nederlandse markt. Die voert topman Jeroen Hoencamp niet alleen op de snelheid van het internetverkeer. „De emotie zit in goede content.”