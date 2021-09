Pensioenfondsen staan er weer iets beter voor

ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse pensioenfondsen staan er iets beter voor in vergelijking met een maand eerder, waarmee de stijgende lijn weer is ingezet. Volgens onderzoeksbureau Aon verbeterde de financiële positie van de fondsen vooral door een positief rendement op beleggingen. De rente bewoog nauwelijks. In de eerste helft van het jaar verbeterde de positie van de pensioenfondsen. In juli was sprake van een dip.