Londen - Een motie die steun uitspreekt voor het huidige brexitbeleid en strategie van de Britse premier Theresa May is donderdag weggestemd in het Lagerhuis. Ruim driehonderd parlementsleden stemden tegen de motie, 258 voor. Het parlement trekt zo duidelijk de aanpak van May in twijfel, maar de motie heeft geen dwingende consequenties voor May en haar regeringsploeg.