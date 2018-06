Bitcoin vaker omarmd als belegging

Deze digitale munt was voor bankiers jarenlang hooguit een gebbetje voor erbij. Ooit, later. Het zijn dezer dagen niet de minste partijen die bitcoin nauwgezetter in de gaten houden.

„Of je nou gelooft in de verdienste van cryptovaluta of niet, er is hier serieus geld aan het werk. Dat verdient het om in de gaten gehouden te worden", schreef zakenbank Goldman Sachs in een rapport voor zijn vermogende klanten.