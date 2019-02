Geld toe voor Blokkerkoper

Een woordvoerder van Blokker-topman Michiel Witteveen bevestigt dat de familie Blokker bereid is de koper „een substantieel bedrag” te geven, maar wil het precieze bedrag niet noemen, omdat de onderhandelingen over de verkoop nog lopen. Hij ontkent dat het €250 miljoen is.

Door de bruidsschat zijn er twaalf gegadigden over om Blokker te kopen. Het zijn allemaal investeringsbedrijven. Bronnen zeggen tegen deze krant dat zij, gezien de namen van de fondsen, bang zijn dat deze investeerders het hakmes in het winkelbedrijf zullen zetten. De woordvoerder van Blokker ontkent dat. „De familie wil het verkopen aan een partij die wil investeren in Blokker.” Een eerdere reorganisatie hielp het verlieslijdende bedrijf er niet bovenop.

