Brunel rekent op verdere opmars na sterk 2018

Daarmee komt de omzet aan de bovenkant uit van de schatting (875 tot 925 miljoen) die Brunel de afgelopen twee kwartalen zelf al aangaf. De winst valt precies midden in de prognose (32 tot 38 miljoen) van de detacheerder zelf.

In het laatste kwartaal van 2018 steeg de omzet met 16 procent tot 245 miljoen euro. De brutowinst (ebit) steeg op jaarbasis zelfs met 69 procent tot 10,7 miljoen euro. De winstmarge ging van 3 procent naar 4,4 procent. Over heel het jaar kwamen de opbrengsten uit op 915 miljoen euro en de brutowinst op 34,1 miljoen euro.

DFT-verslaggever Ertan Basekin:

,,Brunel timmert goed aan de weg en heeft een zeer goed jaar achter de rug. De detacheerder heeft een recordaantal van 13.000 werknemers en ziet dat de groei begin dit jaar doorzet. Brunel is goed gepositioneerd en heeft fors geïnvesteerd. Het bedrijf staat als een huis om de verwachtingen ook dit jaar waar te maken.” Volg

De groei was volledig op eigen kracht, dus zonder overnames. Vooral in de regio India en Midden-Oosten werd flink aan de weg getimmerd met een omzetgroei van 41 procent. In Nederland stegen de opbrengsten met 6 procent. In Australië en Azië zat het niet mee, omdat daar een deel van de medewerkers direct werden ingehuurd door een opdrachtgever. In de loop van het jaar zou het echter ook daar weer beter moeten gaan.

Goed gepositioneerd

Topman Jilko Andringa zegt dat de groei in januari aanhield en rekent daarom op „nog een spannend jaar”. Voortbordurend op het vorige jaar, met een groter personeelsbestand dan een jaar geleden, is Brunel goed gepositioneerd voor groei van de omzet en de winstgevendheid. Hij ziet in de groei bewijs dat zijn strategie om uit te waaieren naar naastliggende bedrijfsmogelijkheden zijn vruchten afwerpt.

Brunel stelt een dividend voor van 0,25 euro per aandeel, een stijging van 67 procent ten opzichte van 2017.