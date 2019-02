’Openingsverlies voor Damrak’

Op het Damrak kwam detacheerder Brunel met cijfers. De aandacht gaat verder uit naar de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China, die in Peking worden voortgezet

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd de noodtoestand uit te roepen. Maar hij zal ook het begrotingsvoorstel ondertekenen dat de Republikeinen en Democraten in het Congres hebben uitgewerkt waarmee een nieuwe shutdown van de overheid wordt voorkomen.

De Europese chipbedrijven zullen mogelijk bewegen op de resultaten van de Amerikaanse branchegenoten Nvidia en Applied Materials. Nvidia versloeg de verwachtingen, terwijl de vooruitzichten van Applied Materials tegenvielen.

Biedingsstrijd

Brunel heeft een sterk 2018 achter de rug en ziet in het begin van dit jaar signalen dat ook 2019 een goed jaar gaat worden. Het afgelopen jaar werd afgesloten met een recordaantal medewerkers.

Euronext bracht donderdag na de slotbel de resultaten naar buiten. De beursuitbater wist vorig jaar de omzet fors op te voeren, onder meer dankzij de overname van de beurs in Dublin. Het bedrijf, dat momenteel in een biedingsstrijd is verwikkeld met Nasdaq om Oslo Børs, komt halverwege dit jaar met nieuwe strategische doelstellingen.

Uitdagende marktomstandigheden

Ook Nedap kwam met een handelsbericht. Het bedrijf zag de omzet afgelopen jaar stijgen, maar in de tweede helft van 2018 stagneerde de omzetgroei. Nedap kondigde ook het vertrek van financieel topman Eric Urff aan.

Amsterdam Commodities (Acomo) boekte vorig jaar minder omzet en winst. De thee-, specerijen- en notenhandelaar kampte met uitdagende marktomstandigheden, dalende prijzen van voedingsgrondstoffen en negatieve wisselkoerseffecten.

Gemengd slot

De Europese beurzen sloten donderdag gemengd. De AEX-index zakte 0,4 procent tot 534,24 punten en de MidKap klom 1,1 procent tot 737,22 punten. De beursgraadmeter in Londen steeg 0,3 procent. Parijs en Frankfurt verloren tot 0,7 procent. Wall Street ging overwegend omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 25.439,39 punten en de brede S&P 500 daalde 0,3 procent. Techbeurs Nasdaq kreeg er 0,1 procent bij.

De euro was 1,1288 dollar waard, tegen 1,1277 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 54,58 dollar. Brent steeg 0,4 procent in prijs tot 64,85 dollar per vat.