Hoger dividend, maar ook waarschuwing bij RBS

RBS heeft het afgelopen jaar succesvol in de kosten gesneden. Waar de total omzet 2% steeg naar £13,4 miljard, kwam het bedrijfsresultaat liefst 50% hoger uit, op £3,4 miljard, net iets boven de prognose van £3,2 miljard.

De bank wil in 2020 een kosten-inkomstenverhouding van 50% hebben, tegen ruim 70% nu, maar twijfelt openlijk of dat nog haalbaar is. Zaken als extra kosten voor de Brexit maken het halen van dat doel „extra uitdagend”. Ook waarschuwt de bank voor meer rommelleningen dit jaar, vanwege „aanhoudende politieke onzekerheid en geopolitieke spanningen”.