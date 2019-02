RBS waarschuwt voor brexit-onzekerheid

RBS zette al eerder 100 miljoen Britse pond opzij, vooruitlopend op een mogelijk chaotische scheiding van het Verenigd Koninkrijk met de Europese Unie. Dat is omgerekend ruim 113 miljoen euro. Het Britse financiële concern voorziet veel extra onvoorziene lasten, dus dit bedrag is mogelijk niet voldoende. De gevolgen van de brexit zorgen er mogelijk ook voor dat het plan van de bank om de kosten structureel omlaag te brengen in de knel komt.

Afgelopen jaar zette RBS, voor het tweede jaar op rij, een winst in de boeken. Het resultaat kwam uit op 1,6 miljard Britse pond. De bank wil een speciale uitkering aan zijn aandeelhouders doen. De Britse overheid heeft nog altijd meer dan de helft van de RBS-aandelen in handen.