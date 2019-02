Nederlands pensioenvermogen gedaald in 2018

Ⓒ ANP XTRA

AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlandse pensioenvermogen is vorig jaar gedaald, na een recordstijging in 2017. De ontwikkeling is in lijn met andere landen, waar het pensioenvermogen in het moeilijke beleggingsjaar 2018 ook omlaag ging. Dat meldt consultancybedrijf Willis Tower Watson op basis van zijn jaarlijkse internationale pensioenonderzoek.