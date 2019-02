Amerikanen en Chinezen drukken Damrak

De midkap-index is de vrijdag beter begonnen, met een plusje van 0,2%. De Parijse beursindex CAC40 opent onverandert, in Duitsland verliest de DAX-index 0,6%.

De Amerikaanse beurzen sloten gisteren al lager, en vannacht was de stemming in Azië ook al bedrukt. De Dow Jones- en Nasdaq-index hielden in de VS de schade beperkt tot 0,4 en 0,3%, maar de Nikkei verloor in Tokio voor het weekend 1,1%.

De reden voor al die verliezen is het pessimisme over de handelsbetrekkingen tussen China en de VS. Over twee weken moeten de Amerikanen en Chinezen een deal hebben gesloten, anders eindigt het staakt-het-vuren en kan de handelsoorlog in volle glorie herbeginnen. Tot nu toe zijn de landen elkaar nog niet zo genaderd, zijn de berichten. Ook de slechte detailhandelscijfers uit de Verenigde Staten, gistermiddag Nederlandse tijd gepubliceerd, dreunen nog na.

Cijfers

Op het Damrak gaat het niet alleen over de Chinees-Amerikaanse betrekkingen, maar ook nog over jaarcijfers. Brunel stijgt in de vroege handel 7%, na een jaaromzet aan de bovenkant van de eigen prognose. De exploitant van de Amsterdamse beurs, Euronext, had gisteren nabeurs de jaarcijfers. Die vallen minder goed: het aandeel verliest aan de beurs van Parijs 1,6%.

Ook de cijfers van thee- en notenhandelaar Acomo kunnen beleggers niet bekoren: het aandeel raakt 2,4% kwijt in de minuten na de opening. Technologiebedrijf Nedap gaat na de jaarcijfers van gisteravond ook in het rood, maar slechts 0,2%.

