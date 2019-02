Belegger schudt zorgen van zich af

Om tien voor half elf stond de AEX 0,1% hoger op 534,8 punten. De AMX klom 0,3% naar 739 punten.

Elders in Europa was het beeld gemengd. De Parijse beursindex CAC40 steeg 0,3%, in Duitsland verloor de DAX-index 0,4%.

Beleggers in Europa trekken zich weinig aan van de somberheid in Azië en de VS. Na de overwegend lagere slotstanden donderdag wezen de indexfutures op een 0,3-0,4% lager begin van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

De Nikkei sloot vanochtend 1,1% lager.

Beleggers weten zich niet goed raad met de slechte detailhandelscijfers uit de VS gistermiddag. De sterkste maandelijkse terugval in negen jaar wijst op een sterke economische groeivertraging, maar sommige economen zien al weer spoedig herstel.

Hiervoor lijkt het wel nodig dat de handelsspanningen tussen de VS en China afnemen. Trump gaf eerder deze week aan bereid te zijn de deadline voor een verhoging van de importtarieven te willen uitstellen indien de onderhandelingen in Beijing positief verlopen. Volgens ingewijden zijn de partijen elkaar op belangrijke punten echter nauwelijks genaderd.

Cijfers

In de AEX ging Aegon met een plus van 2% aan kop. De verzekeraar herstelde daarmee enigszins van de klap op donderdag in reactie op tegenvallende kwartaalcijfers.

In de AMX stijgt Arcadis nog eens 3,8%. Donderdag spoot het ingenieursbureau al omhoog op een meevallend kwartaalbericht.

Smallcap Brunel won 3%, na een jaaromzet aan de bovenkant van de eigen prognose.

De cijfers van thee- en notenhandelaar Acomo kunnen beleggers niet bekoren: het aandeel raakte 2,4% kwijt. Technologiebedrijf Nedap ging na de jaarcijfers van gisteravond ook in het rood, maar slechts 0,2%.

De exploitant van de Amsterdamse beurs, Euronext, had gisteren nabeurs de jaarcijfers. Die vallen minder goed: het aandeel verloor op de lokale markt 1,2%.

