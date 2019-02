Zonnige dag op de beurs

Rond 16.15 uur stond de AEX 1,1% hoger op 540 punten. De Midkap klom 1% naar 744,6 punten. De koersenborden in Parijs (+1,9%), Frankfurt (+1,7%) en Londen (+0,7%) kleurden eveneens groen.

„In de loop van de dag is het sentiment op de beurs, net als het weer, positiever geworden. Beleggers kijken er weer iets zonniger tegenaan”, zei beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING). Volgens hem zijn beleggers ervan overtuigd dat de centrale banken de geldkraan voorlopig niet dichtdraaien. Ook de vooruitgang in de handelsgesprekken tussen de VS en China werd positief ontvangen. „Ik sluit niet uit dat er een verdere versnelling naar boven komt op de beurs”, aldus Wiersma.

De Amerikaanse beurzen openden vanmiddag 0,4% tot 0,9% hoger. De VS en China zullen in de komende week de handelsgesprekken naar verluidt in Washington gaan vervolgen nadat er bij de onderhandelingen in Peking wel ’vooruitgang’ is geboekt, maar nog geen deal is bereikt.

Cijfers

In de AEX ging staalfabrikant ArcelorMittal aan kop met een plus van 4,4%. Aegon steeg 3,4%. De verzekeraar herstelde daarmee enigszins van de klap op donderdag in reactie op tegenvallende kwartaalcijfers. Verffabrikant AkzoNobel (+3,2%) en speciaalchemieconcern DSM (+3%) waren eveneens in trek.

Het volatiele kabel- en telecomconcern Altice Europe (-1,1%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Biotechnologieconcern Galapagos leverde 0,8% in.

Midkapper Arcadis steeg 6,5%. Donderdag spoot het ingenieursbureau al 17% omhoog op een meevallend kwartaalbericht.

Smallcapfonds Brunel won 1,3%, na een jaaromzet aan de bovenkant van de eigen prognose.

Thee- en notenhandelaar Acomo, ofwel Amsterdam Commodities, won op zijn cijfers 0,2%. Technologiebedrijf Nedap klom na de publicatie van zijn jaarcijfers 1,4%.

De exploitant van de Amsterdamse beurs, Euronext, had gisteren nabeurs de jaarcijfers. Die vielen minder goed: het aandeel verloor op de lokale markt 0,4%.

De Fiod doet onderzoek naar Oranjewoud-dochter Strukton vanwege mogelijke corruptie en valsheid in geschrift rondom de verkrijging van een opdracht met betrekking tot een metrotraject in Riyad. Het aandeel Oranjewoud zakte 0,8%.

Meer van dit soort verhalen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!