Meer particulieren leasen hun auto

AMSTERDAM (ANP) - Particulieren kiezen er steeds vaker voor om een auto te leasen. Eind vorig jaar reden er meer dan 150.000 auto's op de weg via private lease, een stijging van ruim 45 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldde leasebranchevereniging VNA. Van de hele leasevloot is 15 procent in 'bezit' van particulieren.