Schiphol rekent op flink lagere winst

Schiphol Group sloot 2018 af met een winst van 278 miljoen euro, tegen 280 miljoen euro een jaar eerder. De omzet steeg met 3,5 procent tot ruim 1,5 miljard euro, geholpen door toegenomen havengelden, concessie-inkomsten en verhuur. Daartegenover verloor Schiphol omzet uit hotelactiviteiten door de eerdere verkoop van het Hilton-hotel eind 2017. Het bedrijf wil zijn aandeelhouders 117 miljoen euro dividend uitkeren. Dat is minder dan de 150 miljoen euro een jaar eerder.

Het afgelopen jaar werd geld geïnvesteerd om de stijgende passagiersaantallen goed te kunnen verwerken. Ook trok de luchthaven de portemonnee voor verdere digitalisering en voor grootschalige investeringsprojecten. President-directeur Dick Benschop sprak van een degelijk financieel resultaat.

De Schipholbaas benadrukte verder dat de luchthaven de op een na best verbonden hub ter wereld is. „Voor een klein land als Nederland is dat een enorme prestatie” zo zei hij. „Maar ook een te koesteren positie.” Om die te behouden moet Schiphol volgens hem inzetten op „een veilige, gematigde en gecontroleerde toename van het aantal vliegtuigbewegingen.” Daarbij moet de geluidsbelasting wel afnemen. „Met onze nieuwe tarieven stimuleren we de inzet van schonere en stillere vliegtuigen”, aldus Benschop.

De discussie over de groei van Schiphol, dat tegen de grenzen van zijn capaciteit aanloopt, loopt hoog op. Onder meer omwonenden hebben zich duidelijk uitgesproken tegen verdere uitbreiding. Vanuit de Omgevingsraad Schiphol bleef een advies aan het kabinet over de toekomst van Schiphol uit, omdat partijen het niet eens werden. Het is nu wachten op de luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat die onder meer beslist over de toekomstige groei van de luchthaven.