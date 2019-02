Shell neemt batterijenmaker Sonnen over

Shell stak al vorig jaar 60 miljoen euro in Sonnen en krijgt de onderneming nu volledig in handen. Sonnen maakt batterijen waarmee duurzame energie opgeslagen kan worden en is actief sinds 2016. De batterijen zijn vaak voor particulier gebruik, zodat huishoudens zelf opgewekte energie bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak, tijdelijk kunnen opslaan om het op een later tijdstip te gebruiken.

Met de overname wil Shell meer keuze aanbieden aan particulieren die zelf eigen energie opwekken. Dat past in de langetermijnstrategie, aldus de directeur van de Shell-tak die zich bezighoudt met hernieuwbare energie.