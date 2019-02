'Intensief gesprek met baas Air France-KLM'

Het kabinet, en het personeel van KLM, maken zich zorgen over de toekomst onder Smith. Die zou af willen van Pieter Elbers, die de Nederlandse tak van het concern runt en wiens contract binnenkort afloopt. Het kabinet wil ook de positie van Schiphol als belangrijke luchthaven binnen het concern beschermen.

Maar of Smith in het gesprek duidelijk heeft gemaakt wat zijn intenties zijn, wilde Hoekstra niet zeggen. ,,Het is niet netjes om te vertellen wat er precies is besproken. De crux is dat Schiphol ontzettend belangrijk is voor de Nederlandse economie. We willen zeker stellen dat dat op lange termijn gewaarborgd wordt. En KLM maakt daar een belangrijk deel van uit.’’

KLM presteerde goed

Hoekstra benadrukte het vreemd te vinden dat nota bene de positie van Elbers ter discussie staat, terwijl KLM binnen het concern de afgelopen jaren juist goed presteerde. De discussie met Smith wordt vervolgd, aldus Hoekstra. ,,We zitten hier bovenop. Het was een intensief gesprek, het was het eerste gesprek en zal niet het laatste zijn.''

Smith zelf vertrok meteen na het gesprek, zonder vragen van de pers te beantwoorden.