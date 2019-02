Fiod doet inval bij Strukton

Het gaat om de bouw van het grootste metrostelsel ter wereld, met drie metrolijnen van 65 kilometer spoor. De contractwaarde is €6 miljard, waarvan Strukton €1 miljard voor zijn rekening heeft genomen.

Hoofdaannemer is het Spaanse FCC. Ook Alstom en Samsung zijn bij de bouw betrokken.

Strukton geeft aan volledige medewerking en openheid te geven.

Strukton zette in 2017 €2 miljard om en had toen 6500 medewerkers. Het bedrijf is onderdeel van het beursgenoteerde Oranjewoud.