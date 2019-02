‘China en Amerika praten volgende week verder’

Amerikaanse president Donald J. Trump Ⓒ EPA

Amsterdam (DFT) - Amerika en China zullen in de komende week de handelsgesprekken naar verluidt in Washington gaan vervolgen nadat er bij de onderhandelingen in Peking wel ’vooruitgang’ is geboekt, maar nog geen deal is bereikt, zo meldt de Chinese krant South China Morning Post op basis van een anonieme bron die daarover is ingelicht.