Joyridende zoon draait op voor schade aan Jaguar van papa

Dat blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Arnhem. De 18-jarige jongen, die geen rijbewijs had, was er met de Jaguar van zijn ouders vandoor gegaan om een stukje te rijden. Hij raakte van de weg en kwam in een weiland terecht. Daardoor raakte de auto en de afrastering van het weiland beschadigd. Totale kostenpost: bijna €11.000.

ASR keerde die schade keurig uit aan de ouders, want joyriding viel ook onder de voorwaarden van de verzekering. Maar vervolgens werd er ook direct een claim neergelegd bij de zoon om de schade op hem te verhalen.

Subrogatie

Dat fenomeen heet subrogatie. De verzekeraar vergoedt de schade wel direct aan zijn eigen klant, maar legt de claim vervolgens door aan een derde partij die bij de schade betrokken is, in dit geval de zoon.

Maar de familie claimde dat ASR dit helemaal niet mocht doen. Er is namelijk een zogenoemd subrogatieverbod, dat voorschrijft dat de verzekeraar niet de schade bij een derde partij neer mag leggen als dat een directe bloedverwant is. Dat was de zoon in dit geval natuurlijk wel.

Maar daar ging het gerechtshof, in navolging van eerder de rechtbank Midden-Nederland, niet in mee. Volgens de rechter was er sprake van een uitzondering op het verbod om de schade bij de zoon neer te leggen. De redenering was als volgt: als de vader zelf zonder rijbewijs was gaan rijden, van de weg was geraakt en schade had veroorzaakt, had hij zelf ook voor die schade op moeten draaien. En dus kon de schade volgens het gerechtshof nu ook op de zoon worden verhaald.