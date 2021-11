Dure energie doet ForFarmers pijn

ForFarmers ging er dit jaar steeds vanuit dat het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) in de tweede helft van dit jaar ongeveer gelijk zou zijn aan die van de laatste zes maanden van 2020. Daar kan het concern nu niet meer aan vasthouden, stelt ForFarmers in een handelsupdate over het derde kwartaal.

Hoge energieprijzen hebben een forse hap genomen in het resultaat van ForFarmers. De onderliggende ebitda daalde in het derde kwartaal met 22%, ondanks de forse kostenbesparingen die ForFarmers al heeft doorgevoerd.

Consument

ForFarmers stelt dat de consument op een gegeven moment meer zal moeten betalen voor zijn stukje vlees, glaasje melk of gekookt eitje. Het is echter nog volstrekt onduidelijk hoe snel en in welke mate de hogere grondstof- en energieprijzen ook echt doorberekend kunnen worden in de voedselketen.

Het is al erg moeilijk om de hogere kosten door te berekenen aan de veehouder, aldus ForFarmers. Zo lukt het varkenshouders nu al nauwelijks om quitte te spelen. Door een Chinees importverbod op Duits varkensvlees vanwege de Afrikaanse varkenspest, is er een overaanbod aan varkensvlees wat leidt tot extreem lage prijzen.

Kostenbesparing

Om de impact van de hoge grondstof- en energieprijzen zo veel mogelijk te beperken zal ForFarmers versneld kostenbesparingen doorvoeren. „Het verder en sneller implementeren van de strategie Build to Grow, waaronder de efficiencyplannen, heeft de hoogste prioriteit”, zegt topman Yoram Knoop in een verklaring. „Het doel is een betere geografische balans van activiteiten te creëren.”

ForFarmers wil uitbreiden door overnames en twee nieuwe markten toe te voegen, mogelijk buiten Europa. Nu is de veevoerfabrikant actief in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Polen. Alleen Polen is een groeimarkt, de rest laat vooral krimp zien. Daarnaast wil ForFarmers in 2021 en 2022 een kostenbesparing van €7 miljoen realiseren.