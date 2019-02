Buffett zet mes in belang Apple

Buffett die in het derde kwartaal van vorig jaar via investeringsvehikel zijn belang in Apple nog flink uitbreidde, had op de laatste handelsdag van 2018 nog 249,6 miljoen aandelen Apple in handen tegen 252,5 miljoen aandelen aan het eind van het voorgaande kwartaal eerder, zo komt naar voren uit een melding van de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Apple kreeg het bij de start van het nieuwe jaar nog zwaar te verduren nadat het bedrijf waarschuwde voor tegenvallende verkopen van de iPhones in China. Na de publicatie van de meevallende resultaten is het aandeel in de voorbije weken weer flink opgeveerd.

Verder werd bekend dat Buffett zijn belang in het de Amerikaanse bank JPMorgan en het autoconcern General Motors heeft uitgebreid.