Frank van Hellemond op de Liebelei.

Blij en opgelucht was Frank van Hellemond dat hij na 4,5 jaar rond de wereld te hebben gezeild weer terug was in zijn vertrouwde Rotterdam. De fameuze Erasmusbrug ging speciaal voor hem open. Hij bevoer op zijn slechts 9,42 meter lange zeiljacht Liebelei in zijn eentje alle wereldzeeën. Een nieuwe zeeheld is geboren.