PepsiCo zet mes in personeelsbestand

Voor die reorganisatie treft de onderneming een voorziening van 2,5 miljard dollar tot en met 2023. Daarvan wordt 800 miljoen dollar dit jaar ingeboekt. Voor 2019 verwacht PepsiCo sowieso al een lagere winst. Het bedrijf heeft namelijk ook last van de duurdere dollar en hogere belastingen.

Vorig jaar zette PepsiCo een omzet van 64,7 miljard dollar in de boeken, 2 procent meer dan in 2017. De nettowinst kwam vorig jaar uit op 12,5 miljard dollar tegen 4,9 miljard dollar een jaar eerder. Vorig jaar had PepsiCo echter een eenmalige belastingbate van 3,4 miljard dollar. In 2017 moest daarentegen een eenmalige last van 4,7 miljard dollar worden genomen.