Deere merkt zorgen boeren over handelsoorlog

Deere zette over het afgelopen kwartaal een winst in de boeken die iets lager was dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Het aangepaste resultaat per aandeel bedroeg 1,54 dollar, waar kenners op 1,75 dollar hadden gerekend.

Het concern verwacht in het lopende boekjaar, dat eindigt in oktober, niettemin nog steeds sterke financiële resultaten te behalen. Waarschijnlijk zullen de handelszorgen binnenkort weer afnemen, denkt Deere. Daarbij zijn machines voor de bouw en bosbouw de laatste tijd juist erg in trek. De totale omzet ging in de drie maanden tot en met december met 15 procent omhoog naar 8 miljard dollar.

Onder de streep resteerde een kwartaalwinst van 498 miljoen dollar, waar een jaar eerder nog een verlies van 535 miljoen dollar in de boeken ging. Destijds moest Deere een flinke last opnemen in verband met de veranderde belastingwetgeving in de Verenigde Staten.