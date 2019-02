Frankrijk maant Britten op te schieten met besluit Brexit-deal

Voor de Franse radio liet Loiseau weten dat het tijd wordt voor de Britten om een besluit te nemen met of zonder deal de Europese Unie te gaan verlaten, zo meldt Reuters.

Het Verenigd Koninkrijk heeft eerder al de deadline om uit de Europese Unie te stappen vastgesteld op 29 maart. Het Britse parlement ligt al geruime tijd in de clinch met de Britse premier May over de goedkeuring van haar Brexit-deal.