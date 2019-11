Wat verdient een... hulpsinterklaas?

De echte Sint kan dezer dagen wel wat hulp gebruiken. Maar wat verdient de hulpsinterklaas eigenlijk? Ⓒ Marcel Antonisse

Amsterdam - De goedheiligman is inmiddels een week in het land. Tot aan 5 december is hij dagelijks op pad om schoentjes te vullen, ontelbaar veel handen te schudden en pakketjes uit te delen. En dat op zijn leeftijd. Maar wat schuift dat eigenlijk, Sinterklaas zijn?