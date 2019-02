Terugroepactie Trek-fietsen om afbrekende ’ketting’

Het gaat om de fietsen met de merknamen Trek Dublin Three, Trek Dublin Three Stagger, Trek Dublin Five, Trek Dublin Five Stagger, Diamant 247H en Diamant 247G van het modeljaar 2016, melden Trek en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het gevaar zit hem in de aandrijfriem, een moderne kunststof variant van de ouderwetse fietsketting, die tijdens het fietsen ineens af kan breken. „Hierdoor kan de bestuurder van de fiets de controle over de fiets verliezen en ernstig gewond raken”, meldt de NVWA. „Consumenten moeten onmiddellijk stoppen met het rijden op de fiets en contact opnemen hun Trek- of Diamant-dealer om de aandrijfriem te laten vervangen.”