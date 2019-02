'Progressie handelsoverleg stuwt Wall Street'

Zowel de Amerikanen als de Chinezen spreken van vooruitgang in de handelsgesprekken. Volgens de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer is er op vlak van meerdere heikele kwesties progressie geboekt. De Chinese president Xi Jinping liet weten dat zijn land hard zal blijven werken aan een akkoord dat uiteindelijk beide zijdes tevreden stelt. De twee delegaties komen volgende week weer bij elkaar in Washington.

Trump is akkoord gegaan met het begrotingsvoorstel van de Republikeinen en Democraten, waardoor een nieuwe shutdown van de overheid wordt voorkomen. Maar de president is wel van plan om de noodtoestand uit te roepen als hij zijn zin niet krijgt met de grensmuur. In een noodtoestand kan een president zonder de toestemming van het Congres handelen. Nancy Pelosi, voorzitter van het door Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden, heeft al gezegd alle wettelijke en juridische middelen te zullen aangrijpen om dit tegen te gaan.

PepsiCo

Frisdrank- en snackproducent PepsiCo kondigde een reorganisatie aan. Het bedrijf snijdt in zijn personeelsbestand en sluit fabrieken. Mede hierdoor verwacht de maker van Pepsi cola en Doritos een lagere winst te behalen in het lopende jaar. Over het afgelopen jaar zette PepsiCo een hogere omzet en winst in de boeken.

De winst van de Amerikaanse fabrikant van landbouwmachines Deere kwam uit onder de marktverwachtingen. Deere kampte met een stijging van de grondstofprijzen en zorgen bij klanten over de handelsoorlog.

Op het macro-economische front komen onder meer cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Beleggers zullen extra alert zijn voor negatieve uitschieters, in het licht van de tegenvallende detailhandelsverkopen van donderdag.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde donderdag 0,4 procent lager op 25.439,39 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 2745,73 punten. Techbeurs Nasdaq kreeg er 0,1 procent bij op 7426,95 punten.