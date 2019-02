‘Lyft wil Uber passeren in race naar beursgang’

Lyft zou investeerders willen paaien mee te doen met de beursgang door te laten weten dat het marktaandeel is uitgebreid tot bijna 40%. Vooral in kleinere steden zou het bedrijf flinke stappen hebben gezet.

Net als Uber biedt Lyft taxidiensten aan via een app die door zelfstandige chauffeurs worden uitgevoerd. Ook heeft Lyft deelfietsen. Het bedrijf is alleen in de Verenigde Staten actief.

Naar verwachting mikken Uber en Lyft beide om in het tweede kwartaal van 2019 de gang naar de beurs te maken.