’Beleggers bang de boot te missen’

Hij wijst erop dat nogal wat beleggers eind vorig jaar aandelenposities afbouwden in reactie op de forse koersdalingen. Nu het sentiment 180 graden is gedraaid, stappen ze weer in om een graantje mee te pikken van de almaar stijgende beurskoersen.

De Amerikaanse president Donald Trump toonde zich afgelopen week bereid de deadline van 1 maart voor het verhogen van de importtarieven op Chinese producten ter waarde van $200 miljard met zestig dagen te verlengen. Hoewel er wisselende berichten naar buiten kwamen hoe de besprekingen in Beijing verliepen, maken beleggers zich weinig zorgen. Ze zien zich gesteund door het nieuws dat het overleg komende week in Washington wordt voortgezet.

Bekijk ook: China en Amerika praten volgende week verder

’Handelsdeal al ingeprijsd’

Plaizier benadrukt dat de beurzen wel erg sterk zijn opgelopen op een waarschijnlijk aanstaand akkoord. „Het is de vraag of een daadwerkelijk akkoord nog voor optimisme zal zorgen. Te meer omdat het waarschijnlijk om een tijdelijke deal gaat en geen overeenstemming bevat voor pijnpunten zoals het intellectueel eigendom. De VS moet zich er ook bij neerleggen dat China over enkele jaren de grootste economie ter wereld wordt.”

Meevallende bedrijfscijfers hebben de AEX en de AMX ook naar de hoogste standen sinds begin oktober respectievelijk begin november gestuwd. In de afgelopen week sprongen vooral de forse koersstijgingen van speciaalchemiebedrijf DSM en ingenieursbureau Arcadis in reactie op hun kwartaalrapporten op. Plaizier wijst erop DSM inmiddels wel stevig aan de prijs is, ten opzichte van een concurrent als Basf.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden

Weekagenda

Maandag 18 februari

00.50 Japan: Machineorders (december)

15.30 VS: Beurzen gesloten (Presidents' Day)

Dinsdag

07.30: Kwartaalcijfers Kendrion

10.30 VK: Werkloosheid (december)

11.00 Duitsland: ZEW-index (vertrouwen van beleggers en analisten in Duitse economie), EU: Bouwproductie

13.00 VS: Kwartaalcijfers Metronic

15.00 Toespraak ECB-econoom Peter Praet

16.00 VS: Vertrouwen van huizenbouwers

Woensdag

06.30 NL: Consumentenvertrouwen en - uitgaven

07.00 Resultaten ASR Nederland, Wolters Kluwer, BAM, BESI

14.00 VS: Resultaten Garmin

22.00 VS: Resultaten Dropbox

Donderdag

07.00 Resultaten RELX, Galapagos, Van Lanschot, Neways, Heijmans

08.00 Duitsland: Inflatie, Flash PMI

14.30 VS: Orders duurzame goederen

16.00 VS: Bestaande huizenverkopen

18.00 Resultaten ASMI

Vrijdag

10.00 Duitsland: IFO-index (ondernemersvertrouwen, februari)

11.00 Eurozone: Inflatie (januari)

16.00 VS: Consumentenvertrouwen (januari)

22.30 VS: Jaarcijfers Berkshire Hathaway