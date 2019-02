Hedgefondsmanagers verdienen miljarden

De toppers onder de grootverdieners waren James Simons van Renaissance Technologies ($1,6 miljard), Ray Dalio van Bridgewater Associates ($1,26 miljard) en Ken Griffin van Citadel ($0,87 miljard).

Dalio is veruit de bekendste, doordat hij de publiciteit bepaald niet schuwt. Zo ging hij met Bridgewater een jaar geleden voor $160 miljard short in Europese aandelen, gokkend op een neergang van de aandelenkoersen. Hoewel dat geen onverdeeld succes was aangezien de koersen hun jarenlange opmars aanvankelijk vervolgden, verdiende het hedgefonds in het beroerde beursjaar 2018 veel geld.

De hedgefondsen van de andere best betaalde managers presteerden vorig jaar ook veel beter dan het gemiddelde, dat 6,7% negatief was.

Bloomberg meldt dat Griffin wel raad weet met zijn inmiddels tot $10 miljard gestegen vermogen. Zo kocht hij onlangs in New York een penthouse voor $240 miljoen en daarvoor een herenhuis in Londen voor $122 miljoen. Inmiddels heeft hij ook meer dan $700 miljoen aan liefdadigheid gegeven.