’Zonder steekpenningen geen opdracht in Midden-Oosten’

Werkzaamheden aan het metrotraject in Riyad, waarover de fraudezaak met Strukton gaat. Ⓒ FAST Consortium

De fiscale opsporingsdienst Fiod heeft vrijdag een inval gedaan bij bouwbedrijf Strukton, omdat er mogelijk smeergeld is betaald om de bouw van een metrotraject in Saoedische stad Riyad in de wacht te slepen. Strukton is zeker niet het enige Nederlandse bedrijf dat met steekpenningen aan projecten komt in het Midden-Oosten.