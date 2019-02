Puzzelmaker Keesing koopt Zweeds Aller media

Dat meldt het bedrijf vrijdag. Keesing zegt met de aankoop van alle titels haar internationale uitbreiding te versterken.

Dit is zijn tweede aankoop binnen een jaar in Zweden. Eerder nam de grootste uitgeverij van puzzeltijdschriften in Europa de titels van Bonnier over.

Volgens het persbericht is een belangrijk onderdeel van de overname dat de twee bedrijven nauw blijven samenwerken.

Volgens Philip Alberdingk Thijm, directeur van Keesing Media Group, is Aller Media „een gevestigde naam met een uitstekende reputatie”.

Investeren in markt vrouwen

Voor Aller Media biedt de overname de kans om „verder te groeien met onze digitale strategie, waarin we constant investeren om onze positie richting vrouwen in Zweden te versterken”, aldus zijn ceo Bodil Ericsson Torp.

Keesing, dat in 2017 door Ergon Capital Partners van mediagroep TMG (De Telegraaf) werd gekocht, telt 350 medewerkers in acht landen.

Aller media is onderdeel van Aller Holding met vestigingen in Zweden, Denemarken, Noorwegen en Finland.

