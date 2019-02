Kantoor van de toekomst heeft rollators

Anna Dekker van Studio Lonk bij de rollator en werkplek-apotheek in TSH Collab. Ⓒ Foto Amaury Miller

Amsterdam - Een koffiebar met apotheekfunctie, ergonomische ligwerkstoelen en rolstoelhellingen. Is dat hoe onze kantoren er in de toekomst uitzien, als we door moeten werken tot 70, 80 of zelfs 100 jaar?