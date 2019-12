Megawinst op doorverkoop Groot Handelsgebouw

Het Amerikaans vastgoedinvesterings- en managementbedrijf Jamestown legde €289 miljoen op tafel voor het rijksmonument pal naast het Rotterdamse Centraal Station.

De verkopende partij, het eveneens Amerikaanse HighBrook Investors, kon een megawinst bijschrijven. Highbrook kocht het pand nog geen anderhalf jaar geleden voor €169 miljoen.

Het Groot Handelsgebouw omvat 122.000 vierkante meter vloeroppervlak, ofwel bijna 18 voetbalvelden. Er zijn naar verluidt zo’n 450 bedrijven gehuisvest. De nieuwe eigenaar zegt het pand een nieuwe impuls te willen geven.

Vastgoedklappers

Dergelijke vastgoedklappers zijn de laatste jaren niet ongewoon in Nederland. Zo ging het Amsterdamse complex 5 Keizers dit jaar weg voor €142 miljoen, nadat het drie jaar eerder voor €46 miljoen in de boeken stond. Ikea-dochter Vastint zag een investering van €18,5 miljoen in het Amsterdamse pand Riviestaete vijf jaar later beloond met een verkoopsom van €228 miljoen.

De Mol van Otterloo

Eerder stond het Groot Handelsgebouw lange tijd in de etalage. Het indertijd nog beursgenoteerde bedrijf werd gecontroleerd door een klein aantal grootaandeelhouders, onder wie de schatrijke kunstverzamelaar Eijk de Mol van Otterloo. Het Groot Handelsgebouw dateert uit 1953. In 2005 werd een jarenlange renovatie ten bedrage van €65 miljoen afgerond.

1952: Uitzicht vanaf het Groot Handelsgebouw in aanbouw op de Rotterdamse binnenstad, geteisterd door het bombardement van 1940. In de verte de Coolsingel, het Stadhuis en het Postkantoor. Ⓒ ANP